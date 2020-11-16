Koltuk kavgasına bakanlık el koydu

Tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden olaylara müdahale eden Başkan Muhittin Böcek, e-imzalı belge ile "Başkanlık görevinin 13.11.2021 tarihi ile 23.11.2021 tarihleri arasında Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay Başaran tarafından, 23.11.2021 tarihinden dönüşüme kadar Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Büşra Özdemir tarafından yürütülmesi, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hacıaraifoğlu'nun vekaletinin sonlandırılması uygun görülmüştür" diyerek Hacıarifoğlu'nu görevden aldığını bildirdi. Ancak e-imzalı kararın ulaştığı Antalya Valiliği, İçişleri Bakanlığı'na 'Uygun mu değil mi?' diye görüş sordu. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü H. Kürşat Kırbıyık imzalı cevapta, e-imza ile Hacıarifoğlu'nun görevden alınıp yerine Oktay Başaran ve Büşra Özdemir'in atamasının hukuka uygun olmadığı belirtildi.