  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Koltuk için tüm sırları ifşa etti! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'kirli geçmiş' göndermesi
Siyaset

Koltuk için tüm sırları ifşa etti! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'kirli geçmiş' göndermesi

Yeniakit Publisher
2023-07-23 01:01:00 -
Koltuk için tüm sırları ifşa etti! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'kirli geçmiş' göndermesi

Ekrem İmamoğlu'nun arkasından gizli toplantı yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmak için şartını açıkladı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, 'Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı CHP'li isimlerle yaptığı gizli toplantının basına sızması sonrası CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda gözler iki isme çevrildi. Toplantı başlamadan İmamoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı görüntüler basına servis edilirken, toplantı sırasında ise gerilim yaşandığı iddia edildi. İddialara göre İmamoğlu, konuşması sırasında "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dedi. 

Kulislere düşen bilgiler bu kadarla da sınırlı kalmadı. CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 kanalında katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya ilişkin detaylar paylaştı. Buna göre görevi bırakmak için şart koşan Kılıçdaroğlu, geçmişine para pul ilişkileri ve lekesi olmayan biri çıkarsa genel başkanlığı bırakacağını ifade etti.

"Geçmişinde lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım"

Yarkadaş'ın aktardığı Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle:

"Ekrem Başkanımız 'Hiç kimse vazgeçilmez değildir' diye bir söz kullandı. O söz Norveçli bir düşünüre aittir. Ardından 'Herkes değerlidir, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur.' diyor. Ben de 'vazgeçilmez değiliz' denilen kişilerden biriyim.

Sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok. Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu'nun zoom toplantısına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi
İmamoğlu'nun zoom toplantısına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi

Gündem

İmamoğlu'nun zoom toplantısına Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi

Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Gündem

Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'ye büyük darbe! CHP televizyonla tüm anlaşmalarını feshetti
Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'ye büyük darbe! CHP televizyonla tüm anlaşmalarını feshetti

Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV'ye büyük darbe! CHP televizyonla tüm anlaşmalarını feshetti

İhanet toplantısının ardından ilk defa buluşan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik!
İhanet toplantısının ardından ilk defa buluşan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik!

Siyaset

İhanet toplantısının ardından ilk defa buluşan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23