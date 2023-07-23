Koltuk için tüm sırları ifşa etti! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'kirli geçmiş' göndermesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı CHP'li isimlerle yaptığı gizli toplantının basına sızması sonrası CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda gözler iki isme çevrildi. Toplantı başlamadan İmamoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı görüntüler basına servis edilirken, toplantı sırasında ise gerilim yaşandığı iddia edildi. İddialara göre İmamoğlu, konuşması sırasında "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dedi.

Kulislere düşen bilgiler bu kadarla da sınırlı kalmadı. CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 kanalında katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya ilişkin detaylar paylaştı. Buna göre görevi bırakmak için şart koşan Kılıçdaroğlu, geçmişine para pul ilişkileri ve lekesi olmayan biri çıkarsa genel başkanlığı bırakacağını ifade etti.

"Geçmişinde lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım"

Yarkadaş'ın aktardığı Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle:

"Ekrem Başkanımız 'Hiç kimse vazgeçilmez değildir' diye bir söz kullandı. O söz Norveçli bir düşünüre aittir. Ardından 'Herkes değerlidir, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur.' diyor. Ben de 'vazgeçilmez değiliz' denilen kişilerden biriyim.

Sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok. Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım"

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