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Siyaset Koltuk değişimi seçmene nasıl yansıdı? CHP'ye yakın anket şirketi son sonuçları açıkladı!
Siyaset

Koltuk değişimi seçmene nasıl yansıdı? CHP'ye yakın anket şirketi son sonuçları açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 20:36:00 - 2023-11-19 21:28:00
Koltuk değişimi seçmene nasıl yansıdı? CHP'ye yakın anket şirketi son sonuçları açıkladı!

CHP'ye yakın Yöneylem Araştırma'nın Direktörü Derya Kömürcü, yaptıkları son anketin sonucunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan hezimetten sonra CHP'de başlayan koltuk savaşını Özgür Özel kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na karşı "değişimcilerin" estirdiği rüzgar da boş çıktı.

CHP'ye yakın Yöneylem Araştırma'nın Direktörü Derya Kömürcü, yaptıkları son anketin sonucunu açıkladı.

Kömürcü, "Biz bu araştırmaya özel olarak CHP kurultayının geçmesini bekledik." dedi.

Sonuca göre Özgür Özel genel başkanlığındaki CHP'nin de yüzde 25'i aşamadığı ortaya çıktı.
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Ankette katılımcıların oy verme davranışları sorulurken, CHP’deki değişime tepkiler de ölçüldü. Ankete göre, CHP’nin oy oranı yüzde 24.3 oldu.

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