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Medya Kolpacı Yılmaz’ın aşkı kısa sürdü
Medya

Kolpacı Yılmaz’ın aşkı kısa sürdü

Kolpacı Yılmaz Özdil'in Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılma kararı aldığı ve bu kararını ekip arkadaşlarına ilettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:06:00 -
Kolpacı Yılmaz’ın aşkı kısa sürdü

Yılmaz Özdil'in Sözcü TV Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Uzun bir süredir test süreci devam eden Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV için geri sayım 1 Mart’ta bitti ve kanal yayın hayatına başladı. Ancak daha birkaç günü geride bırakan kanalda Yılmaz Özdil'in görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi.

İddiaya göre, Özdil kararını ekip arkadaşlarına iletti. Özdil'in ayrılık kararından sonra Sözcü TV'ye Genel Yayın Yönetmeni olarak Korcan Karar'ın geleceği öne sürüldü.

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