Kolonya caiz mi?



Ko­lon­ya­dan ön­ce biz­de eve ge­len mi­sa­fir­le­re hal ha­tır so­rul­duk­tan son­ra fe­rah­la­tı­cı ve hoş ko­ku­lu ol­du­ğu için gül­su­yu su­nu­lur­du.

Bu o ka­dar yer­le­şik bir adet­ti ki, yüz–yüz el­li yıl ön­ce dev­let dairelerin­de bile gül­suyu kul­lanılır­dı..

Zamanımızda kolonya artık her eve girdi hemen hemen.. Müslüman evlerinde kimi sakınır ondan, kimi kullanır.

Şükür fazla ihtilaf yok üstünde

Kimse kimseyi ne kolonyayı kullandığı ne de kullanmadığı için kınamaz; niza konusu etmez.

Esasen halkımızın çoğunun mensubu olduğu Hanefi mezhebine göre, şaraptan başka sarhoşluk verici alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte bunların tıpkı şarap gibi necis olup olmadıkları konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. İmam Ebu Hanife, şarap ve üzümden yapılanların dışındaki alkollü içkilerin elbiseye bulaşması halinde bile namaza engel olmayacağını söylemiştir. (Serahsi, Mebsut, 24/14-15)

Kolonya ve ispirto gibi şeylerin içilmesi haram ise de alınıp satılmaları ve kullanılmaları caiz görülmüştür.

Şafilere göre haram!

Şafi mezhebine göre ise, sarhoş edici nitelikte olan alkollü içkilerle kolonya arasında fark yoktur. Haramdır.

Esas hüküm bu olmakla beraber, esans, parfüm ve benzeri şeyleri kullanıma elverişli hale getirebilmek amacıyla bunlara katılan az miktardaki katkı maddeleri, necis olsalar bile görmezden gelinebilecek ve affedilecek necasetlerden sayılmıştır. (Ceziri, 1/19; Mehmed Keskin, Büyük Şafi İlmihali, s. 504)

Müslümanın önünde iki yol vardır:

Ya, “Şüpheli olanı bırak, olmayana git!” hadisini ölçü edinmek.

Ya da İmam-ı Azam ve İmam Yusuf’un görüşlerine temayül ederek, “Dinde kolaylık vardır” düstûrunca amel eylemek..



Her ikisi de fıkha uygundur.

PEKİ ORUCU BOZAR MI?

En çok merak edilen konuların başında gelen sorulardan bir tanesi de ‘Parfüm ve kolonya orucu bozar mı?’. Din adamları bu sorunun cevabını farklı yönleriyle ele alırken ortak noktada buluşarak bozmadığı kanaatine vardı.

DİYANET: "BOZMAZ AMA ALIŞMAYIN" DİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı kolonya ve parfüm kullanmanın oruca zarar vermeyeceğini şu şekilde açıklıyor: “Kolonya ve parfüm gibi maddeleri koklamak orucu bozmaz. Diğer taraftan bunlar abdesti bozmaz ve namaza zarar vermez. Ancak bunları burna bolca çekmek ve bunu alışkanlık haline getirmek doğru değildir”.