Kolonoskapi nedir? Kolonoskapi hangi durumlarda yapılır?

Kolonoskapi niçin yapılır? Kolonoskopi, bağırsak polipleri ve kanser gibi önemli hastalıkların erken tanısında son derece önemli bir yere sahiptir. Nedeni açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerde, bağırsak kanseri taraması ve polip kontrolü için kolonoskopi yapılmalıdır.

Endoskopik bir işlem olan kolonoskopi, ucunda ışık kaynağı ve optik görüntüleme cihazı bulunan, tüp şeklinde, uzun, bükülebilir bir alet yardımıyla rektum ve kalın bağırsağın incelendiği bir tanı ve tedavi yöntemidir.

Kolonoskapi hangi durumlarda yapılır?

Geçmeyen karın ağrısı

Rektal kanama

Kronik kabızlık

Açıklanamayan kansızlık yani anemi veya demir eksikliği

Kronik ishal

Nedeni açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerde, bağırsak kanseri taraması ve polip kontrolü için kolonoskopi yapılmalıdır.