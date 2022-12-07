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Dünya Kolombiyalı kadının feci sonu! Teknenin pervanesine kapıldı
Dünya

Kolombiyalı kadının feci sonu! Teknenin pervanesine kapıldı

26 yaşındaki genç kadın teknenin pervanesine kapılarak can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 11:22:00 -
Kolombiyalı kadının feci sonu! Teknenin pervanesine kapıldı

Kolombiya'da 26 yaşındaki kadın, San Andres Adası'nda bindiği tekneden terliklerini almak için suya tekrar girince teknenin pervanesine kapılarak hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın San Andres Adası'nda 26 yaşındaki Natalia Andrea Larranaga Fajardo, geçtiğimiz 27 Kasım'da arkadaşlarıyla tekne gezisine çıktı. Yüzmek için suya giren genç kadın, çıktığında terliklerini suda unuttuğunu fark etti. Fajardo, terliklerini almak için suya girmesiyle teknenin pervanesine kapıldı. Çevredekilerin yardımlarıyla tekneye çıkarılan kadının bacaklarında ve belinde ciddi yaralanmalar olduğu bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tekne mürettebatı hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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