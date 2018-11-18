Kolombiya'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre TİKA yetkilileri, iki yıl önce eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un hizmete açtığı okulu ve köyü ziyaret ederek öğrencilere Türkçe - İspanyolca Nasreddin Hoca Fıkraları kitabı, Mangala oyun setleri ve Türkiye görsellerinden oluşan yapbozlar armağan etti.

"Türkiye gibi yardımsever bir ülkenin desteği çok önemli"

Hükümet ve FARC temsilcilerinin birkaç yıl önce ortak çalışma ile mayın temizliği yaptıkları bu dağlık bölgede "Türk motifleri" ile inşa edilen okul, bir kültür ve sosyal paylaşım alanı olarak da kullanılıyor.

Orejon Okulu'nun öğretmeni Moreia Martinez Mira, projenin mükemmel sonuçlar verdiğini kaydederek, "Türkiye gibi yardımsever bir ülkenin desteğini almak çok önemli. Burası gibi şiddetten etkilenmiş çok yer var. Sadece cömert ve altın kalpli insanlar bu bölge insanının elinden tutabilir." dedi.

Orejon mezrasının bağlı olduğu Briceno kenti Eğitim Müdürü Jaime Arturo Lopez ise "uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı çatışma gibi şiddet olaylarına maruz kalan" bu bölgede TİKA gibi uluslararası kuruluşların faaliyet göstermesinin önemine vurgu yaptı.

"Eski okul yıkılmak üzereydi"

Okulun talebelerinden Maicoshe Correa Garcia da "Eski okulun duvarları çürüktü, yıkılmak üzereydi. İyi ki bu okul inşa edildi. Okulda yemekhane ve kütüphane var. Birinci ve ikinci sınıflar farklı dersliklerde eğitim görüyor." ifadelerini kullanırken, öğrenci velilerinden Vivian A. Moreno mezraya kazandırdığı okul için Türkiye'ye teşekkür etti.

Bölgenin önemi

Açıklamada ayrıca, hükümetle barış imzalayarak silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının kılavuzluğunda mayın temizleme faaliyetleri yapılmış bölgenin önemine de değinildi.

Orejon ve çevresindeki bölgelerde birçok sosyal projenin çeşitli aktörlerce gerçekleştirildiği, yakındaki Pueblo Nuevo’da ulusal ve uluslararası kuruluşların desteği ile kütüphane açıldığı ve Orejonlu 11 çocuğun Almanya’da gerçekleştirilen kültürel ve sportif bir programa katılım sağladığı bilgileri paylaşıldı.