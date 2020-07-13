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Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:44:09 -
Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi öldü

ANKARA (AA) - Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte ölü sayısı 188 artarak 5 bin 307'ye, vaka sayısı da 5 bin 83 artarak 150 bin 445'e çıktı.

Hastalığı atlatanların sayısı da 2 bin 265 artarak 63 bin 451'e ulaştı.

Ülkede şu ana kadar bir milyon 31 bin 230 kişiye test yapılırken, aktif vaka sayısı ise 81 bin 360 oldu.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta olmuştu.







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