Kolombiya'da "Orkide Festivali" başladı

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2 yıldır yapılamayan geleneksel festival, kentin en büyük botanik bahçesinde gerçekleştirilen törenle başladı.

Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen 36'dan fazla zanaatkar, çeşitli motifler ve şekiller vererek hazırladıkları yaklaşık 2 bin farklı orkideyi ziyaretçiler için sergiledi.

Festival kapsamında, aralarında Türk yatırımcıların da bulunduğu ulusal ve uluslararası şirketler, 100'den fazla stant açarak kendi kültürlerine özgü ürünleri katılımcıların beğenisine sunacak.

Binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi beklenen festival, 15 Ağustos'a kadar sürecek.