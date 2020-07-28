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Aktüel

Kolombiya'da Medellin Belediye Başkanı Quintero Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:17:47 -
Kolombiya'da Medellin Belediye Başkanı Quintero Kovid-19'a yakalandı

ANKARA (AA) - Kolombiya'nın Antioquia eyaletine bağlı Medellin kentinin belediye başkanı Daniel Quintero, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Quintero, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Daniel Quintero, "Virüs belirtileri gösteren bazı şüpheler söz konusuydu. Bundan ötürü ikinci bir test yaptırmaya karar verdim ve sonuç pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Ciddi önlemler almasına rağmen virüse yakalandığına dikkati çeken Quintero, kendini izolasyona alarak çalışmalarını evden sürdüreceğini kaydetti.

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle 8 bin 777 kişi öldü, vaka sayısı ise 257 bin 101'e ulaştı.

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