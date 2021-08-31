Kolombiya'da kanlı saldırı
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 polis polis yaşamını yitirdi.
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti, 2 polis ağır yaralandı.Kolombiya basınında çıkan habere göre, Frontino kasabasında, kimliği belirsiz kişilerin önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı, polis aracının geçişi anında infilak etti.
Patlamada, 2 üst düzey polis yaşamını yitirdi, 2 polis ise ağır yaralandı.Yaralanan polisler helikopterle hastaneye nakledildi.Ulusal Polis Müdürü General Jorge Luis Vargas, saldırıya ilişkin açıklamasında, bombalı eylemin "Clan del Golfo" gibi bölgedeki yasa dışı gruplarca yapıldığını söyledi.