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Kolombiya'da Galatasaray çılgınlığı!

Kolombiyalılar, bu hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinden itibaren Sarı-Kırmızılı takımın maçlarını izleyecek. Haber ülkede, "Müjde" olarak duyuruldu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
Kolombiya'da Galatasaray çılgınlığı!

Galatasaray'a gelişi olay olan Falcao, Sarı-Kırmızılı takımın sempatisini de 43 milyonluk ülkesine taşıdı.

Bu Güney Amerika ülkesinde artık futbolla ilgilenen herkes Galatasaray'ın ismini biliyor ve Falcao'nun durumuyla yakından ilgileniyor.

Bu durumu fırsat bilen WIN Sports da G.Saray'ın maç yayın haklarını satın aldı. www.publimetro.co isimli internet sitesi bu gelişmeyi, "Bütün ülkenin alkışlayacağı bir haber" olarak okurlarına duyurdu.

Kolombiya'da büyük çoğunluğun Falcao hayranı olduğu ve bu oyuncuyu sevdiği belirtilen haberde, Galatasaray'ın maç yayın haklarının artık satın alındığı ve Fenerbahçe derbisiyle canlı yayınların başlayacağı bildirildi. WIN Sports anlaşmasının sadece Falcao'nun maçlarıyla sınırlı kalmayacağı, Süper Lig'den her hafta bir karşılaşmayı daha bu kanalın yayınlayabileceği vurgulandı.

SAAT FARKINA RAĞMEN iLGi FAZLA

Türkiye'de Falcao dışında Kolombiyalı Hugo Rodallega'nın da forma giydiği ve bu maçların da izlenebileceği belirtildi. Daha önce Deportivo Cali, Monterrey, Necaxa, Wigan ve Trabzonspor'un yanı sıra birçok takımda forma giyen Rodallega'nın şimdi Denizlispor'un bir parçası olduğu hatırlatılarak, "Hugo'nun maçları da artık izlenebilecek. Ancak söz konusu televizyon kanalı bu hafta için Denizlispor'un maçını değil, Trabzonspor-Beşiktaş derbisini yayınlamayı tercih etti" denildi.

Süper Lig hakkında bilgiler de verilen haberde, iki ülke arasındaki saat farkına rağmen çok sayıda Kolombiyalı'nın Türkiye ligi maçlarına ilgi göstereceği de öne sürüldü. G.Saray'da bu sezon 3 maçta forma giyen 33 yaşındaki Falcao'nun 1 golü bulunuyor. Hugo Rodallega da Denizlispor formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
  1. Trabzon
  2. Denizli
  3. Galatasaray Haberleri
  4. Galatasaray

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