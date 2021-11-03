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Dünya Kolombiya'da felaket: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kolombiya'da felaket: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya’nın güneybatısındaki Narino eyaletinde şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanda 11 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği felakette kayıp insanların olduğu da bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 16:13:00 -
Kolombiya'da felaket: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya’nın Narino eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

11 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya’nın güneybatısındaki Narino eyaletine bağlı Mallama kırsalında yoğun yağışlar heyelanı beraberinde getirdi. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Kolombiya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (UNGRD) tarafından yapılan açıklamada, heyelan sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

 

Kayıp kişiler olduğu bildirildi

Ayrıca 15-20 kişiden haber alınamadığı, iki yapının da heyelanın etkisiyle yıkıldığı ifade edildi.

Kolombiya’nın dağlık bölgelerinde özellikle yağışlı mevsimlerde heyelan yaygın olarak görülüyor. Yamaçlarda inşa edilen evler, heyelan nedeniyle özellikle risk altında bulunuyor.

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