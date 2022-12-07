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Dünya Kolombiya'da askerlere yönelik pusuda 6 kişi öldü, 7 kişi kayıp
Dünya

Kolombiya'da askerlere yönelik pusuda 6 kişi öldü, 7 kişi kayıp

Kolombiya'nın güneybatısında pusuya düşürülen askerlerden 6'sının hayatını kaybettiği, 7'sinin ise kaybolduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 07:03:00 -
Kolombiya'da askerlere yönelik pusuda 6 kişi öldü, 7 kişi kayıp

Caracol Radio'nun haberine göre, Cauca Yönetim Bölgesi'ne bağlı Buenos Aires kasabasındaki Munchique köyünde, askerler pusuya düşürüldü.

Uzun namlulu silah ve el bombalarıyla yapılan saldırıda 6 asker öldü, 7 asker kayboldu.

Saldırıdan, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı "Jaime Martinez" grubunun sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

Ulusal Ordudan yapılan açıklamada, saldırıda 6 askerin de yaralandığı ve bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Geçen hafta Argelia kasabasına bağlı El Plateado köyünde de askerlere saldırı düzenlenmiş, olayda 3 asker yaşamını yitirmişti.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

 

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