  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kolombiya Yüksek Mahkemesi, Uribe davasındaki yargı yetkisini devretti
Aktüel

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, Uribe davasındaki yargı yetkisini devretti

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:34:13 -
Kolombiya Yüksek Mahkemesi, Uribe davasındaki yargı yetkisini devretti

BOGOTA (AA) - Kolombiya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin, eski paramilisleri "lehine ifade vermeye zorladığı" yönündeki suçlamalarla ilgili soruşturma üzerinde bundan böyle yargı yetkisine sahip olmayacağını açıkladı.

Yüksek Mahkeme yargıçları, "iddiaların Uribe'nin senatörlük mevkisiyle bağlantısı olmadığı" gerekçesiyle davayı oy birliğiyle başsavcılık ofisine devretme kararı aldı.

Dava, son haftalarda Uribe destekçileri tarafından baskıya uğrayan Kolombiya'nın yargı sistemi açısından kilit öneme sahip bir sınav olarak görülüyordu. Uribe destekçileri, Yüksek Mahkemenin taraflı olduğunu iddia ediyordu.

Yüksek Mahkeme, ağustos ayında 2002-2010 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten ve halen senatör olan Uribe'nin, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada ev hapsine karar vermişti.

Kararla "ülke tarihinde ilk kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten" suçlu bulunmuştu.

Uribe'nin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence dahil siyasi müttefikleri, Yüksek Mahkemenin kararını kınamış ve eski devlet başkanının serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Alvaro Uribe, ev hapsi kararından 2 hafta sonra Senatodaki koltuğundan ayrılmıştı. Avukatı, Yüksek Mahkemenin bu nedenle Uribe'yi yargılama yetkisini kaybettiğini savunuyordu.

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, seçilmiş yetkililerle ilgili yasal soruşturmaları ele almakla sorumlu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...
Gündem

Evli mankenle barda devrimcilik oynayan Barış Atay konuştu: Utanmıyorum, bu gurur verici bir şey...

Bir barda kendisi gibi evli olan bir mankenle devrimcilik oynayan TİP'li Barış Atay, konuyla ilgili "Şu halimizden utanacağımızı falan zanne..
İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar

Toplumda kanayan bir yara haline gelen ve aile kurumunu sarsan İstanbul Sözleşmesi'ni KONDA araştırma şirketi aklamaya kalktı.
Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı
Dünya

Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Lübnan'da protesto edildi. Havalimanından Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine geçen Fransa Cumhurbaşkanı, y..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı