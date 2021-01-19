  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kolombiya Savunma Bakanı Holmes yoğun bakımda
Dünya

Kolombiya Savunma Bakanı Holmes yoğun bakımda

Koronavirüs tedavisi gören Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, yoğun bakıma kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 05:43:00 -
Kolombiya Savunma Bakanı Holmes yoğun bakımda

Kolombiya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Holmes'in devam eden koronavirüs belirtileri nedeniyle başkent Bogota'daki Askeri Hastanede yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Holmes'in 12 Ocak'tan bu yana doktor gözetimi altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, akut solunum yolu, enfeksiyon ve virüsün yol açtığı akciğerlerde iltihaplanma nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, 69 yaşındaki Holmes'in sağlık durumunun yakından takip edildiği ve tıbbi bakımının sıkı şekilde izlendiği vurgulandı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı görevine vekaleten Askeri Kuvvetler Başkomutanı General Luis Fernando Navarro Jimenez'in atandığı belirtildi.

Holmes, 12 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından önce Baranquilla'daki özel hastaneye, ardından askeri hastaneye sevk edilmişti.

Ülkede daha önce Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, İçişleri Bakanı Daniel Palacios ve Devlet Başkanı Ivan Duque'nin eşi Maria Juliana Ruiz, Kovid-19'a yakalanmıştı.

Kolombiya'da, bugüne kadar 1 milyon 923 bin 132 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 49 bin 4 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'dan üzen haber
Dünya

Katar'dan üzen haber

Katar'da ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e çıktı.

Merakla beklenen haber geldi! Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sonunda ekranlara dönüyor
Medya

Merakla beklenen haber geldi! Diriliş Ertuğrul'un yıldız ismi Engin Altan Düzyatan sonunda ekranlara dönüyor

Diriliş Ertuğrul performansı ile namı dünyaya yayılan Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer alacağı Barbaros dizisiyle ilgili merakla bekle..
İsrail'den Türkiye'ye skandal şart
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye skandal şart

Birçok Arap ülkesi ile normalleşmeye başlayan İsrail'in Türkiye'ye skandal bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay