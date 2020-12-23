  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kolombiya Rus Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi
Aktüel

Kolombiya Rus Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 02:06:38 -
Kolombiya Rus Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

BOGOTA (AA) - Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın ülkede "uygunsuz faaliyetler" içerisinde olduklarını öne sürerek ülkeyi terk etmesini istedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kolombiya'daki iki Rus diplomatik yetkilisinin ülkede 'Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi' hükümlerine aykırı faaliyetler yürüttüğü teyit edilmesinin ardından bu kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Semana internet sitesinin haberine göre, Rus diplomatlar, ülkede ajanlık yaparak Kolombiya'nın enerji altyapısı, teknoloji kapasitesi ve ülkenin askeri istihbaratıyla ilgili bilgi almakla suçlandı. Haberde, Rus diplomatların caddelerde yürürken ve alışveriş yaparken fotoğrafları yer aldı.

Konuyla ilgili Kolombiya makamlarından henüz detaylı açıklama yapılmadı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den Türkiye kararı
Ekonomi

BAE'den Türkiye kararı

BAE, Türkiye'ye yönelik bir süredir askıya aldığı uçuşları Ocak 2021 itibariyle tekrar başlatma kararı aldı.
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada ..
Okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak?

Yüz yüze eğitimen ne zaman geçilecek? Okullar ne zaman ara tatil yapacak? 15 tatili ne zaman olacak? soruları hem öğrenci hem veliler tarafı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay