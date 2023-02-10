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Dünya Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva'dan taziye ziyareti
Dünya

Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva'dan taziye ziyareti

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 03:39:00 -
Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva'dan taziye ziyareti

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun'a taziyelerini ileten Leyva, "Gustavo Petro hükümeti adına Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret ettim. Taziye defterinde ülkenize ve vatandaşlarınıza umut ve dayanışma diliyorum." dedi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada ise "Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, dost Kolombiya Hükümeti adına taziye defterimizi imzalamak üzere Büyükelçiliğimizi ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye gönderilmesi muhtemel yardımların konuşulduğu ziyarette, Büyükelçi Sun, Leyva'ya ziyaret için teşekkür etti.

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