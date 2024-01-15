Kolombiya Cumhurbaşkanından siyonist rejime "katliam" tepkisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Gazze halkına karşı Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, bir sivil toplum örgütünün "Gazze'de öldürülen kadın ve çocuklar, israil ile Hamas arasındaki çatışmada çapraz ateş arasında kaldı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

X'teki sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Petro, "Bu doğru değil. Filistin'de öldürülen çocuk ve kadınların hayatlarının kaybetmesinin nedeni çapraz ateş arasında kalmalarından kaynaklanmadı. Gazze halkına karşı Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Gazze halkına karşı siyonist rejimin saldırılarına daha önce de tepki gösteren Petro "Savaş suçlusu, dini, ideolojisi veya milleti ne olursa olsun yargılanmalı ve hapsedilmelidir." demişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bin 300 çocuk ve 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 kişinin şehit olduğunu, 60 bin 582 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

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