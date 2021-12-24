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Sağlık Köln’de tarihi katedralde aşı kuyruğu
Sağlık

Köln’de tarihi katedralde aşı kuyruğu

Almanya’da korona virüse karşı aşılamanın yapıldığı tarihi Köln Katedrali’nde uzun kuyruk oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:14 -
Köln’de tarihi katedralde aşı kuyruğu

Almanya’da korona virüse karşı aşılamanın yapıldığı tarihi Köln Katedrali’nde uzun kuyruk oluştu.

Almanya’da yeniden artışa geçen korona virüs vakalarıyla mücadele kapsamında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin en büyük şehri Köln’deki tarihi katedralde aşı uygulaması yapıldı. Dört saat süren aşılama programı kapsamında Köln Katedrali’ne (Kölner Dom) önceden randevu alanlara ve randevusuz olarak gelenlere aşı uygulandı. Yoğun ilgi gösterilen programda katedral meydanında yüzlerce metre uzunluğunda kuyruk oluştu.

Son 24 saatte 35 bin 431 vaka

Almanya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 35 bin 431 yeni vaka tespit edilirken, 370 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 6 milyon 959 bin 67’ye yükseldiği ülkede toplam can kaybı ise 110 bin 119’a ulaştı. Ülkede Omicron mutasyonundan ilk ölüm dün kayıtlara geçerken, toplam Omicron vaka sayısı ise 3 bin 198 olarak açıklanmıştı.

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