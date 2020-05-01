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Spor

Köln’de 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Almanya Bundes Liga ekiplerinden Köln, 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 22:02:28 -
Köln’de 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Almanya Bundes Liga ekiplerinden Köln, 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.


Almanya Bundes Liga takımlarından Köln’e 3 futbolcudan kötü haber geldi. Alman ekibinden yapılan açıklamada perşembe günü futbolcular, teknik heyet ve personele uygulanan korona virüs testleri sonucu 3 futbolcunun hastalığa yakalandığı belirtildi. Test sonuçları pozitif çıkan söz konusu futbolcuların karantinaya alındığı ifade edilirken, takımın 6 Nisan’da bu yana sürdürdüğü antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.

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