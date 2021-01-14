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Dünya Kolları sıvadılar! Katar'dan 25 milyar dolarlık dev hamle
Dünya

Kolları sıvadılar! Katar'dan 25 milyar dolarlık dev hamle

Körfez ülkeleri arasında hızla yükselen Katar, 2022 yılına kadar 25 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımı çekmek için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 17:39:00 -
Kolları sıvadılar! Katar'dan 25 milyar dolarlık dev hamle

Katar Finans Merkezi, 25 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımcıyı Katar'a çekmeyi bekliyor.

Katar Finans Merkezi (QFC) CEO'su Yusuf Al-Jaida yaptığı açıklamada 2022 yılına kadar 25 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımı çekmeyi beklediklerini söyledi.

Varılan anlaşma ticarete yaradı

Yusuf Al-Jaida, Suudi Arabistan öncülüğündeki komşu ülkeler ile sınırların açılması, Katar ticaretine pozitif bir etki oluşturduğunu belirtti.

Doha’nın rakipleri Dubai ve Riyad

Katar'ın başkenti Doha, global bir finansal merkez olmak için bölgede Dubai ve Riyad ile rekabet ediyor. Al-Jaida, Doha'nın İslami finansın ve finansal teknolojinin geliştirilmesi alanlarında rakiplerine göre avantajlı olduğunu belirterek, 2022 yılına kadar 10 bin yeni istihdam oluşturmak ve 1000'den fazla şirketin Katar Finans Merkezi'ne katılmasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

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