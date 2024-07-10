Kolları sıvadılar! 5 nesil savaş uçağı AMCA

Asya kıtasındaki denizlerdeki üstünlük savaşından galip çıkmak isteyen Hindistan, Çin ve Tayvan'ın yaşadığı gerilimden sıyrılarak donanmasının gücüne güç katmak için çalışmalara başladı. 3 milyon kilometreden daha fazla toprağa sahip olan Hindistan, dünyanın en büyük 7. ülkesi olarak kabul edilirken, Hint Donanması bölgedeki ülkelerin donanmasına göre oldukça geride.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI AMCA

Bir yandan 5. Nesil savaş uçağı AMCA'yı geliştiren Hint yönetimi, denizaltıları için yerli olarak geliştirdiği AIP teknolojisinin hazır olduğunu, filosundaki Fransız Scorpene denizaltısına takılacağını açıkladı. Peş peşe iddialı askeri planlarını açıklayan Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Çin, Sri Lanka ve Pakistan gibi rakip ülkelerinin deniz filosu gücünden geri kalmak istemiyor.

Hindistan donanması, en büyük rakibi Çin'in aksine denizaltıların su yüzeyinin altında daha uzun süre gizlenmesine yardımcı olan bir teknoloji olan Havadan Bağımsız Tahrik (AIP) özelliğine sahip değil. Fakat yerli olarak geliştirilen AIP teknolojisi, 2025 yılında Hint donanması filosundaki yerini almaya hazırlanıyor.

AIP bir denizaltının batarya şarjları arasındaki sualtı dayanıklılığını üç ila dört kat arttırarak tespit edilmeye karşı kırılganlığını azaltır. Çin donanmasının Hint Okyanusu'ndaki varlığı arttıkça, AIP'ye sahip denizaltılar tespit edilmeden onları çok daha iyi bir şekilde izleyebilir. AIP teknolojisi Hindistan için son derece önemli bir teknoloji.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YERLİ AIP TEKNOLOJİSİ, DENİZALTILARA MONTE EDİLECEK

AIP motorlu konvansiyonel dizel-elektrikli denizaltılar (SSK) nükleer motorlu tekneler ile AIP olmayan SSK'lar arasında yer alır. Bir SSK'nın bataryalarını şarj etmek için yüzeye çıkmasına gerek kalmadan 10 ila 14 gün boyunca su altında kalmasını sağlar. Diğer SSK'lar su altında yaklaşık 48 saat kalabilmektedir. Yakıt hücresi tabanlı AIP, hidrojen ihtiyacını gemide ürettiği için benzersizdir.

Yerli AIP teknolojisinin, INS Kalvari denizaltısına Eylül 2025'te ilk büyük tadilattan geçtikten sonra gemiye monte edilmesi planlanıyor. INS Kalvari, MDL tarafından üretilen ilk Scorpene sınıfı denizaltıdır. Operasyonel denizaltının yenilenmesi için ikiye bölünmesi ve yeni bir AIP bölümünün yerleştirilmesi gerekecek, bu da denizaltının uzunluğunu ve ağırlığını arttıracaktır. Fransız gemi yapımcısı Naval Group bu karmaşık prosedürde Hint donanmasına yardımcı olacak.

Hindistan Donanması'nın AIP teknolojisini benimsemesi, filosunu Pakistan'ınkinden daha iyi bir konuma getirebilir. Fransız Agosta-90b'nin üçü de (PNS Khalid, Saad ve Hamza) AIPs tarafından desteklenmektedir. Pakistan'ın ayrıca Çin ile 5 milyar ABD Doları tutarında bir anlaşma kapsamında 2024 yılı sonuna kadar sekiz adet Yuan sınıfı AIP destekli denizaltı alması bekleniyor.

Hindistan denizaltı filosunun şu anda 16 geleneksel denizaltısı var. Yakın zamanda inşa edilen altı denizaltı dışında, geri kalanlar 30 yaşın üzerinde ve hizmet dışı bırakılma tarihlerine yaklaşıyor.

HİNDİSTAN DONANMASINI GÜÇLENDİRİYOR

Bazı Asya ülkeleri, uçak gemilerini üretme kararı alarak donanma kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak için birbirleriyle yarış halinde. Örnek olarak Japonya'nın Izumo sınıfı helikopter gemileri, F-35B hayalet avcı uçaklarını taşıyabilecek hafif uçak gemilerine dönüştürüldü. Güney Kore ise 2030 yılına kadar hafif uçak gemilerinin inşa edilmesi için projelerini tamamladı.

Hindistan'ın uçak gemisi tutkusu uzun bir geçmişe sahip. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uçak gemisine sahip olan ilk Asya ülkesi olması, Hint Donanması'nı oldukça özel kılıyor. 1961 yılında İngiltere'den satın alınan ikinci el bir hafif uçak gemisi olan Hercules, modernize edilerek Vikrant adını almış ve Hindistan'ın ilk uçak gemisi olarak donanmaya katılmıştı.

Hint Ordusu bölgedeki askeri güç yarışından geri kalmamak adına son derece ses getirecek hamlesini yaptı. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in Tribune gazetesine verdiği demeçte Hint Donanmasının yakında üçüncü uçak gemisini inşa etmeye başlayacağı belirtildi.

Üretilecek olan üçüncü uçak gemisi, Hint Donanması'nda aktif olarak kullanılan 45 bin tonluk yerli uçak gemisi Vikrant'tan çok daha üst teknolojiye sahip olacak.

Ocak 2023 yılında Hindistan Parlamentosu Savunma Daimi Komitesi, donanmanın üçüncü bir uçak gemisiyle donatılması gerektiğini vurgulamıştı. Üçüncü uçak gemisi için 2023 yılından beri harekete geçmeyen hükümetin aniden yeni bir uçak gemisi inşa etme planının ise Çin Donanması'nın üçüncü uçak gemisi Fujian'ın Tayvan Boğazı'nda göreve başlaması olduğu düşünülüyor.

Dünyada gemi üretiminde rakibi ABD'ye adeta fark atan Çin hükümetinin mühendisleri, Hindistan'ın uçak gemisi inşa etme konusunda deniz yeteneklerini güçlendirmeye yönelik girişiminin uzun vadede ışık belirtileri gösterdiğini dile getirdi.