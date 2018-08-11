Kolları olmayan suçlu, araba kullanırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul yolunun 5. kilometresinde trafik denetimi yapan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 RVZ 29 plakalı kamyoneti durdurdu.

Sürücü Tuncer Varlı'nın (38), dirseklerden itibaren iki kolunun olmadığını gören ekipler, şaşkınlık yaşadı.

Nüfus cüzdanı ve araca ait belgelerin de yanında olmadığını belirten sürücü, polis merkezine götürüldü.

İncelemede, şüphelinin "Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan arandığı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI

Şüphelinin iki yıl önce kablo hırsızlığı yaptığı esnada elektrik akımına kapılması sonucu yaralandığı, kollarının dirseklerden itibaren kesildiği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.