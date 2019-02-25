0553 313 94 23

Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı

Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:11
Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı

Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.



Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kolin İnşaat’ın İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı. Açıklamaya göre, söz konusu başvuru Kolin İnşaat’ın İGA Havalimanı İşletmesi, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, İGA Güvenlik Hizmetleri, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri, CMLKK Liman İşletmesi ve CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri’nde bulunan hisselerinin devri için yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'da Bursaspor mesaisi başladı
    1. Sivasspor'da Bursaspor mesaisi başladı
    2. ODTÜ’de ’Afetlere Karşı Engelleri..
    3. Guaido, Maduro karşıtı strateji için..
    4. "Kaliteli ve nitelikli sağlık..
    5. Galatasaray'dan sürpriz transfer..
    6. 15 Temmuz'da 'Tanklar ateş ede ede..
    7. İlkadım’da Cumhur İttifakı coşkusu
    8. Güney Kore'den skandal Venezuela kararı
    9. "Mısır’da her an ikinci bir 'Arap..
    10. İnternetten alınan bitkisel haplarla..
    11. Ünlü tarihçi Prof.Dr.Kemal Karpat son..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının..
    14. Kayserispor’un minik prensesleri
    15. Gabar’da hainlere büyük darbe
    16. Bakan Kasapoğlu: “Sincan Türkiye’nin..
    17. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    18. Komiser yardımcılarına Fetullah..
    19. Gümüşhane’de seçim güvenliği..
    20. Otoyolda otomobilin çarptığı..
    21. Sözeri: "Eski özgüvenimizi yakaladık"
    22. Hindistan’da sahte içkiden ölü sayısı..
    23. Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı..
    24. Adana’da Okullararası Yıldızlar Masa..
    25. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    26. Malatya’da 175 mahalle bekçisi göreve..
    27. Ahlat Merkez YBO, voleybolda il..
    28. Epilepsi hastası anne ve kızı 4 gündür..
    29. Özselek’ten yapılandırmada son gün..
    30. Kaymakam Ermiş’ten “Taraftar yorumu”
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor