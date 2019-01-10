Kolin “İGA’daki hisselerini devretmeyi” görüşüyor

Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı’nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA’daki hisselerinin devri için konsorsiyumdaki ortaklarıyla görüşüyor. Bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı alındığı belirtilen açıklamada, “Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA’daki ortaklarımızla İGA’daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz” ifadelerine yer verildi.