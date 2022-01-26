Kolesterolün ve ödemin çözümü bu baharatlar! Tüm baharatların 5 faydası

Sahlebe tarçın, çaya karanfil, çorbaya nane derken baharatsız bir lezzet yok diyebiliriz. Peki, en sık kullandığımız baharatların ne işe yaradığını biliyor muyuz?

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Canel Öner, en sık kullanılan baharatların faydalarını açıkladı.

Tüm baharatların 5 faydası

1. Sindirim sistemini düzenler. Kabızlığa iyi gelebilir. Gaz ve hazımsılık şikâyetlerine iyi gelir.

2. İştah baskılayıcı özelliği vardır ve kalorisizdir. Böylece zayıflama amaçlı tüketimi attırılabilir.

3. Metabolizmayı hızlandırır, metabolik sendromlu kişilerde özellikle kullanımı fayda sağlar. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve kalp sağlığı üzerinde etkilidir.

4. Tuzlu ve tatlı isteğini azaltır. Özellikle çok fazla tuz tüketen bir toplum olduğumuz için, tuzun yerine nane kekik sumak gibi baharatlar tercih edilebilir.

5. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kışın hastalıklara karşı direnci arttırır.

En sık tüketilen baharatların faydaları

Baharatların kışın daha sık tüketildiğini söyleyen Medipol Esenler Üniversitesi Hastanesi Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, tarçın, nane, karanfil ve karabiber gibi en sık tüketilen baharatların faydalarını anlattı.

Karabiber

Bağışıklık sistemini düzenle ve antioksidandır. Alzheimer, Parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarının oluşumunu yavaşlatabilir.

Karanfil

Bakteri veya virüslerin neden olduğu ağız ve boğaz enfeksiyonlarında antiseptik etki göstererek ağrı hissini hafifletici etkisi vardır.

Tarçın

Kan şekeri ve kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Sindirim yetersizliği, gaz ve şişkinliği azaltılmasında kullanılabilir. Kan sulandırıcı kullananlarda ve gebelerde kullanılmamalıdır.

Nane

Nane yaprağı ise hazımsızlık ve mide kramplarının giderilmesinde yararlıdır. Reflüsü olan kişiler tüketmemelidir.

Zencefil

Ödem atıcıdır ve gebelikteki sabah bulantılarında da tüketilebilmektedir. Safra taşı şikâyeti olan ve safra kesesi bulunmayan kişilerde kullanılması uygundur.

Zerdeçal

Son dönemlerde değeri daha da anlaşılan zerdeçal, kanserlerin önlenmesinde etkildir. Pek çok bağırsak rahatsızlıklarında bağırsağın çalışmasına iyi gelmektedir. Antioksidan olan zerdeçal karaciğer yağlanmasına ve karaciğer hasarına iyi gelmektedir. Antimikrobiyel ve kan sulandırıcı özelliklerinin yanında Alzheimer ve artrit gibi hastalıklarda da yararlanılabilmektedir. Özellikle karabiber ve zeytinyağı ile birlikte tüketimi daha aktif etki göstermesine yardımcıdır.

Kırmızıbiber

Kırmızıbibere acılık veren capsaicin maddesidir ve bu madde metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybına yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan olduğu için kanser hücreleri üzerinde de olumlu etkiye sahiptir.

Kekik

Bağışıklık sistemimizi destekler. Bronşit ve akciğer zarı iltihabı gibi hastalıklara karşı etkilidir.

Bitkilerin vücudun doğal ilaçları olduğunu unutmamak gerekir. Fazla tüketildiğinde midede ülser, gastrit ve reflüye neden olabilir. Yemeklerde bir baharat çeşidi en fazla 1 çay kaşığı kullanılmalıdır, günlük toplam 5 gramı geçmemelidir.