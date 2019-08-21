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Kolesterolü düşüren mucizevi içecek

Kolesterolün atardamarlarda nasıl birikebileceğini ve kalbinize gereğinden fazla zorladığını duymuş olabilirsiniz. Yüksek kolesterol düzeyleri arter duvarlarında plak birikmesine, atardamarların daralmasına ve ateroskleroz (damar sertliği) denen bir duruma neden olabilir. Bu durum vücuttaki kan akışını engeller ve kalp hastalığı ve felç riskini arttırır. Kolesterol nedir? Nasıl düşürülür? İşte cevabı...

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:56
Kolesterolü düşüren mucizevi içecek

Çoğu insan yüksek kolesterolü düşürmek için kan inceltici ilaçlara bel bağlar. Ancak kolesterol, beslenme düzeninize ekleyip çıkaracağınız bazı yiyeceklerle de kolayca kontrol altında tutulabilir.

Özellikle "aburcubur" olarak adlandırılan yiyecekler ve şekerin aşırı tüketilmesi, kalp-damar sağlığınıza zarar verebilir.

Kolesterol nedir?

İki ana kolesterol türü vardır:

Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL): Kötü kolesterol olarak bilinir. Kolesterol partiküllerini vücudun her yerine taşır ve atardamarların duvarlarında birikerek sertleşmelerine ve daralmalarına neden olur.

Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL): İyi kolesterol olarak bilinir. Fazla kolesterolü alır ve safra yoluyla atılmak üzere karaciğere taşır.

LDL kolesterol yüksekliği nedenleri arasında genel olarak sigara, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, diyabet ve obezite yer almaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, yüksek kolesterol çoğu zaman sağlıksız bir yaşam tarzının yansımasıdır.

Damarları temizleyerek LDL kolesterolü düşüren mucize içecek

Bu içecek, daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yaparken kötü kolesterolü düşürmek ve atardamarlarınızı temizlemeye yardımcı olabilecek besin maddelerini içerir.

Malzemeler

  • 4 litre içme suyu
  • 8 limon
  • 8 diş sarımsak
  • 4-5 cm zencefil
  • Bal (tatlandırmak için isteğe bağlı)

Hazırlanışı

  • Limonların kabuklarını bir rende ile inceltin (soymayın) ve dilimleyin.
  • Zencefil rendeleyin, sarımsakları soyun.
  • Sarımsakları en az 15 dakika bekletin. Bu işlem sarımsağın içerdiği allisin adlı bileşiği aktive edecektir.
  • Su hariç tüm malzemeleri bir karıştırıcıya yerleştirin ve pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
  • Su ve elde edilen karışımı orta boy bir tencereye koyarak orta ateşe yerleştirin.
  • Kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alın.
  • Sıvıyı soğumaya bırakın ve daha sonra süzün.
  • İçeceği cam kavanozlara veya şişelere aktarın ve buzdolabında saklayın.
  • Her gün yemeklerden iki saat önce aç karnına bir bardak için. Haftada 3 kez egzersiz yaparken içeceği tüketin.

Zencefil, aterom (atardamalarların duvarlarında oluşan anormal enflamatuvar akyuvar birikmesi) riskini %50’ye kadar azaltır.

Sarımsak, kalp hastalığı ve felç riski faktörleri arasında yer alan damar sertliği dahil olmak üzere kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir.

Limon, yürüyüş ile birlikte günlük olarak tüketildiğinde kan basıncını düşürür ve aynı zamanda kırmızı kan hücresi sayısını da arttırır. Ayrıca, aşırı kolesterolü vücuttan atmakla görevli olan karaciğeri temizlemeye yardımcı olur.

 

www.evdeyap.net'den alınmıştır.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:56
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