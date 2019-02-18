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Kolera ve difteriden sonra Yemen halkı yeni bir salgınla pençeleşiyor

İç savaşın neden olduğu kıtlık ve sağlık sorunlarının baş gösterdiği Yemen'de kolera ve difteri gibi hastalıkların ardından şimdi de halk domuz gribiyle mücadele ediyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:44
Kolera ve difteriden sonra Yemen halkı yeni bir salgınla pençeleşiyor

İç savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Yemen’de domuz gribi hızla yayılıyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşla birlikte sağlık sistemi çökmenin eşiğinde. Kolera, yetersiz beslenme, difteri gibi hastalıklara maruz kalan Yemen halkı, şimdi de domuz gribiyle mücadele ediyor.

Yemenli 70 yaşındaki Aminah Mohsen bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan, nefes almayı ve kalp atışlarını durduran, erken tedavi edilmezse 24 saatten daha az bir süre içinde hastayı öldürebilecek olan domuz gribine yakalandı. Mohsen'in hastalığı üç gün önce ateş, boğaz ağrısı ve kötü öksürük ile başladı. Birkaç klinikte muayene edilen Mohsen, daha sonra H1N1 influenza adı verilen domuz gribi teşhisi konulduğu devlet hastanesine getirildi.

"Son üç günde 7 kişi hayatını kaybetti"

Cumhuriyet Eğitim Hastanesi Kurumu Başkan Vekili Fouad Al-Radhi yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Eğitim Hastanesi yetkilileri olarak, hastaneye her gün en az üç onaylanmış domuz gribi vakası alıyoruz. Bu vakalar artıyor ve ilaçlardan ve uygun ekipmandan yoksun iken bir felaketin baş göstermesinden korkuyoruz” dedi.

Sistemin yüzde 50'si çalışıyor

Başkent Sana'nın 70 kilometre güneyindeki Dhamar şehrine bağlı Wisab ilçesinde yaşayan ve şoförlük yapan Hasan El-Noni, "Son üç gündür domuz gribine yakalanan 10 kişiyi ilçeden Sana'daki hastaneye getirdim. Getirdiğim hastalardan 3'ü halen tedavi görürken, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 7 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Yemen'deki salgınların hızlı bir şekilde yayılmasının sağlık sisteminin çökmesine bağlı olduğunu ve Yemen'deki bütün sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 50'sinin kısmen ya da tamamen işlediğini belirtti.

Husiler tarafından kontrol edilen Sağlık Bakanlığı'nın Sözcüsü Yousif Al-Hadri, uluslararası insani yardım kuruluşlarını salgını önlemeye yardımcı olacak yardım ve tıbbi ekipman sağlamaya çağırdı. Al-Hadri, "Bakanlık, 2018'in başından beri 154 ölüm vakası olmak üzere, 747 domuz salgını vakasını doğruladı. Domuz salgını geçen yılın başlarında patlak verdi ve 2019'da yayılmaya devam etti" dedi.

Kolera 1,2 milyon Yemenliyi etkiledi

BM yardım ajanslarına göre, kolera yüzde 30'u çocuk olan 1,2 milyon Yemenliyi etkiledi. Koleraya yakalanan 2 bin 515 kişi hayatını kaybederken, difteri vakaları ise bin 491 çocuk da dahil olmak üzere 2 bin 572'ye yükseldi. Yardım kuruluşları, kıtlığın eşiğinde olan 12 milyondan fazla Yemenlinin yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl Aralık ayında Stockholm'de Yemen'deki taraflar arasında yapılan, Sana havaalanının ticari ve sivil uçuşlar için yeniden açılmasını da içeren barış anlaşmasının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:44
  1. İç savaş
  2. sağlık sistemi
  3. Yemen
  4. Kolera
  5. difteri
  6. domuz gribi
  7. Yemen halkı
  8. Cumhuriyet Eğitim Hastanesi Kurumu Başkan Vekili Fouad Al-Radhi
  9. H1N1 influenza
  10. Dünya Sağlık Örgütü
  11. Husiler
  12. Sağlık Bakanlığı
  13. Sağlık Bakanlığı'nın Sözcüsü Yousif Al-Hadri
  14. BM
  15. Birleşmiş Milletler (BM)
  16. Sana havaalanı
  17. Aminah Mohsen

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