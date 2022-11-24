Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü liderler zirvesinde Paşinyan krizi

Paşinyan, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da KGAÖ’nün Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Azerbaycan’ın, Mayıs 2021’den bu yana Ermenistan topraklarından 140 kilometrekareyi işgal ettiğini iddia eden Paşinyan, “KGAÖ’den bu konuda ne bekliyoruz? Bu gerçeğin, açıkça formüle edilmiş bir siyasi değerlendirme olarak ifade edilmesi. Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır yoktur diyerek böyle bir değerlendirmeden kaçınmak, KGAÖ’nün sorumluluk bölgesinin olmadığını, sorumluluk bölgesi yoksa örgütün de olmadığını öne sürmektir” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun, Mayıs 2021’den önceki konumuna dönmesi gerektiğini savunan Paşinyan, “Ermenistan, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin bu geri çekilmeyi sağlayacak gerekli siyasi ve diplomatik çalışmaları Azerbaycan ile hızlandırmasını teklif ediyor” diye konuştu.

İttifak profili: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ)

KGAÖ’nün sonuç bildirisinde Ermenistan’ın hassasiyetlerini tam olarak göz önünde bulundurmadığına işaret eden Paşinyan, “Bu nedenle, KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Bildirisi ve Ermenistan’a yardım konulu ortak eyleme yönelik belgenin yeterince sonuçlandırılmış olduğuna inanmıyorum ve bu belgeleri imzalamaya hazır değilim” dedi.

"Ermenistan KGAÖ’nün bir üyesi olarak kalmaya devam edecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Paşinyan’ın KGAÖ bildirisini imzalamayı reddetmesine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın KGAÖ’nün bir üyesi olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Durumun “karmaşık” olduğunu anlatan Peskov, “Her konuda uzlaşma sağlanamadı ve bu olay da bir kez daha bu formatın önemini ortaya koymuştur” dedi.

KGAÖ liderleri Ermenistan'a Azerbaycan ile diplomasi çağrısı yaptı

Paşinyan’ın ev sahipliğinde başkent Erivan’daki liderler zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katıldı.

Liderler, zirvede yaptıkları konuşmalarda Ermenistan'ın Azerbaycan ile yaşadığı sorunları diplomatik yollarla çözmesi gerektiğini vurguladı.

Tokayev, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini umduklarına işaret ederken, Lukaşenko, ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesi için ilk adımı Ermenistan’ın atması gerektiğini söylemişti.