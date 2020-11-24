Koleksiyonerlik aşk olmadan yapılamaz

Koleksiyoner Mehmet Çebi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün kendisi için manevi bir doping olduğunu belirterek, “İnşallah bundan sonra bu ödülün de verecek olduğu manevi haz ile beraber daha güzel işler yapmaya, daha güzel sanat eserlerinin ortaya çıkmasına vesile olmaya kendi adıma gayret edeceğimi söyleyebilirim” dedi.