Koleksiyonerlik aşk olmadan yapılamaz
Koleksiyoner Mehmet Çebi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün kendisi için manevi bir doping olduğunu belirterek, “İnşallah bundan sonra bu ödülün de verecek olduğu manevi haz ile beraber daha güzel işler yapmaya, daha güzel sanat eserlerinin ortaya çıkmasına vesile olmaya kendi adıma gayret edeceğimi söyleyebilirim” dedi.
Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi ile İstanbul Resimleri Müzesi’nin kurulmasına öncülük eden, resim, tespih ve İslam sanatlarının nabzını tutmaya devam eden Çebi, “Koleksiyonerlik meselesi aşk olmadan, tutku olmadan, sevmeden yapılabilecek bir şey değil” ifadelerini kullandı.