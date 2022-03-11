Kolay tavuk çorbası nasıl yapılır? Pratik tavuk suyu çorba tarifi
Tam ölçülü tavuk çorbası tarifi | Soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir çorba hazırlamak isteyenler "Tavuk suyu çorba nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tavuk suyu çorba için hangi malzemeler gerekli?
Soğuk günlerde sıcacık bir çorba hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, tavuk suyu çorba tarifi…
Pratik tavuk suyu çorba tarifi
Malzemeler:
- 1 adet tavuk budu
- 1 adet tavuk göğsü
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı tel şehriye
- Tuz
- Karabiber
- 6 su bardağı su
Kolay tavuk çorbası nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine tavukları ve bir adet soğanı alın.
Tencereye 6 su bardağı suyu ekleyin.
Yaklaşık yarım saat tavukları haşlayın.
Pişen tavukları süzün ve suyu bir tencereye alın.
Tavukları ise didikleyin.
Başka bir tencerenin içerisine tereyağı ve unu alıp kavurun.
Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyip çorbayı karıştırın.
Çorba kaynadığında tel şehriyeyi, tavukları, tuz ve karabiberi ekleyin.
Yaklaşık 10 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Çorbayı limon ve kıtır ekmeklerle ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.