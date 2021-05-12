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Yemek Tarifleri Kolay peynirli börek tarifi | Tam kıvamında peynirli kolay börek
Yemek Tarifleri

Kolay peynirli börek tarifi | Tam kıvamında peynirli kolay börek

Kolay börek nasıl yapılır? Şipşak hazırlayabileceğiniz bir börek mi arıyorsanız; işte tam istediğiniz gibi kolay bir börek tarifi... Peynirli börek nasıl yapılır? Milföyden kolay börek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:52:00 -
Kolay peynirli börek tarifi | Tam kıvamında peynirli kolay börek

İster kahvaltı sofrası için isterseniz de bayram ikramı için hazırlayabileceğiniz kolay bir tarifle karşınızdayız. İşte, lezzetli kolay peynirli börek tarifi.

Kolay peynirli börek tarifi

Malzemeler:

  • 10 adet milföy hamuru (Kişi sayısına göre artırabilirsiniz)
  • Beyaz peynir ya da lor peyniri
  • Maydanoz

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı süt
  • Çörek otu, susam

Tam kıvamında peynirli kolay börek nasıl yapılır?

Öncelikle buzluktan milföy hamurlarını çıkarın ve tezgaha alıp yumuşaması için bekleyin.

Peynir ve maydanozu güzelce karıştırın.

Yumuşayan milföylerin arasına harçtan koyun ve üçgen şeklinde kapatın.

Milföyleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

Bir yumurta sarısı ve sütü karıştırın.

Fırçayla karışımı milföylerin üzerine sürün.

Ardından çörek otu ve susam serpin.

Böreklerini önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun. 

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