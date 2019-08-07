0553 313 94 23

"Kolay olsa Lille'de olmazdım"

- Fransız kulübü Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Yusuf Yazıcı:"Lille'in en önemli transferlerinden biriyim. Bu, tabii ki baskı oluşturuyor ama kolay olsa burada olmazdım zaten"- "Trabzonspor'dan ayrılmak kolay değildi. Çünkü Trabzonspor benim evimdi. Benim ailemdi, yuvamdı"- "Buraya gelmemde en büyük nedenlerden biri de Lille'in genç oyunculara verdiği önem, destek"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:46
"Kolay olsa Lille'de olmazdım"


LILLE (AA) - Fransız kulübü Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Yusuf Yazıcı, "Lille'in en önemli transferlerinden biriyim. Bu, tabii ki baskı oluşturuyor ama kolay olsa burada olmazdım zaten." dedi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Yusuf, yeni takımının gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

22 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmanın kendisini duygusallaştırdığını belirterek, "Trabzonspor'dan ayrılmak kolay değildi. Çünkü Trabzonspor benim evimdi. Benim ailemdi, yuvamdı. Trabzonspor altyapısında futbola başladım ve orada A takıma yükseldim. Hayallerimin peşinden koşmak istediğim için buradayım. İnsan ister istemez duygusallaşıyor. Çünkü Trabzonspor taraftarı beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Beni ben yapan Trabzonspor Kulübü ve taraftarıdır. Tekrardan hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu ve Lille'de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirten Yusuf, "Buraya gelmemde Zeki'nin (Çelik) payı çok yüksek. Buraya transfer olma durumum ortaya çıktığında Zeki ile çok fazla konuştuk. Buraya gelmemde en büyük nedenlerden biri de Lille'in genç oyunculara verdiği önem, destek. Takımıma skor anlamında yardım etmek istiyorum. Gol atmak, arkadaşlarıma gol attırmak istiyorum. Orta saha, kanatlar ve forvetin arkasında oynayabiliyorum. Hücum anlamında her tarafta oynayabiliyorum." diye konuştu.

Lille'in 16,5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Yusuf, üzerinde baskı olup olmadığı sorusuna ise "Lille'in en önemli transferlerinden biriyim. Bu, tabii ki baskı oluşturuyor ama kolay olsa burada olmazdım zaten." yanıtını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:46
  1. Futbol
  2. Lille
  3. Trabzonspor
  4. Yusuf Yazıcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Çiftçi’den Sorkun köyün’de inceleme
    1. Vali Çiftçi’den Sorkun köyün’de..
    2. Kuyumcular odası "müeyyide yetkisi"..
    3. Müftü Keskin’den kurban bağışı
    4. Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere..
    5. Ayağına yaba saplandı
    6. Yabancı uyruklu şahıs ‘savcıyım’..
    7. Tekerlekli Sandalye Basketbol
    8. Nuhoğlu, İlgezdi, İmamoğlu... İşte..
    9. İhtiyaç sahibi ailelere tekerlekli..
    10. Havalandırma boşluğundan yayılan duman..
    11. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD askeri..
    12. Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest kaldı
    13. "Nahda, ilk kez içinden birini..
    14. 11. Büyükelçiler Konferansı
    15. Erzurum'da koruma altındaki yaban..
    16. Otomobilde arkadaşını öldüren zanlı..
    17. British Airways sistemi bozuldu,..
    18. Akçaabat’ta 6. Uluslararası resim..
    19. "Kolay olsa Lille'de olmazdım"
    20. MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile..
    21. "Türkiye makarna ihracatında ikinci..
    22. Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı
    23. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı:..
    24. Denizli’de bayramın 1 ve 2. günleri..
    25. Tunus Savunma Bakanı Zubeydi önce..
    26. Atakum meclisi ’indirim’ dedi
    27. Kendisini savcı olarak tanıttı 43 bin..
    28. Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan..
    29. Araştırma sonuçları ortaya çıktı!..
    30. Asfalt çalışmaları devam ediyor
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"