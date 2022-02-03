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Kadın - Aile Kolay lokma nasıl yapılır? Lokma nasıl yapılır tam ölçülü
Kadın - Aile

Kolay lokma nasıl yapılır? Lokma nasıl yapılır tam ölçülü

Kandil için lokma tarifi | Mübarek kandil gecelerinde pek çok kişi ailesine, komşularına ikramlar hazırlayıp dağıtmak ister. Bu sebeple en çok merak edilen tariflerin başında lokma geliyor. Peki, lokma için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-02-03 15:23:00 -
Kolay lokma nasıl yapılır? Lokma nasıl yapılır tam ölçülü

Kandil için lokma hazırlamak isteyenler ‘Lokma için hangi malzemeler gerekli?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Lokma nasıl yapılır tam ölçülü

Malzemeler:

  • 1 paket kuru maya
  • 3,5 su bardağı un
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı şeker

Şerbet için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon

Kızartmak için:

  • 2,5-3 su bardağı sıvı yağ

Kolay lokma nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine unu alın.

Unun ortasını açın ve içerisine maya ve şekeri ekleyin.

Ilık suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Ele yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

Hamurun üzerini kapatın ve 1 saat mayalanmaya bırakın.

Şeker ve suyu tencere alın.

Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Hamuru sıkma torbasına alın ve makasla keserek kızgın yağın içerisine atın.

Pişen lokmaları tavadan alıp doğruca soğuk şerbete atın.

Afiyet olsun.

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