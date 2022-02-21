Kolay lezzetli risotto tarifi | Risotto nasıl yapılır orijinal tarif
İtalyan mutfağına ait lezzetlerden biri olan risottonun yapılışı tarifi merak ediliyor. Peki, risotto nasıl yapılıyor? risotto için hangi malzemeler gerekli?
Risotto hazırlamak isteyenler hem doğru hem de kolay bir tarif arıyor. Denenmiş, tam ölçülü risotto tarifi:
Kolay lezzetli risotto tarifi
Malzemeler:
- 750 ml tavuk suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım soğan
- 1 diş ezilmiş sarımsak
- 2 adet defne yaprağı
- 250 gram Arborio pirinci
- 35 gr tereyağı
- 35 gr parmesan
- Tuz
- Karabiber
Risotto nasıl yapılır orijinal tarif
Risotto hazırlamak için önceden tavuk suyu hazırlamanız gerekiyor.
Önceden hazırladığınız ve soğuk olan tavuk suyunun varsa tavuk suyunu ocağa alıp ısıtmaya başlayın, kaynayınca ateşten alıp ocağın diğer kısmında bekletin.
Başka bir tencerede zeytinyağını ekledikten sonra, ince doğranmış soğanları katıp şeffaflaşana dek karıştırarak pişirin.
Ardından sarımsakları ekleyin. Daha sonra, pirinci de ekleyip iyice karıştırın. Tuzu ve biberi ekledikten sonra, karıştırmaya devam ederken defne yapraklarını ekleyin.
Sonrasında tavuk suyunu azar azar eklememiz gerekiyor, hepsini birden dökmeyin.
Tavuk suyunu bir kepçe yardımıyla döküp, karıştırarak pirincin çekmesini sağlıyoruz.
Karışım tavuk suyunu çektiğinde tekrar kalan tavuk suyundan yavaş yavaş ekliyoruz. Bu şekilde tüm tavuk suyunu eklemeliyiz.
Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika sürecektir. Pirinçler yumuşamalı, fakat yine de dişe gelecek kıvamda kalmalıdır.
Ocağı kapattıktan sonra, tereyağı ve rendelenmiş parmesan peynirimizi de ekleyip iyice karıştırıyoruz.
Her şey karıştıktan sonra, defne yapraklarını çıkarabilirsiniz. Biraz dinlendirdikten sonra yemeğimiz servise hazır olacaktır.
Afiyet olsun.