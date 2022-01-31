Kolay kandil simidi tarifi ev yapımı
Ev yapımı leziz kandil simidi hazırlamak isteyenler ‘Tam ölçülü kandil simidi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kandil simidi tam ölçülü nasıl olur? Denenmiş kandil simidi tarifi
Pek çok kişi kandil günü mis kokulu simitler hazırlamak sevdiklerine ikram etmek istiyor. Peki, kandil simidi için hangi malzemeler gerekli?
Kolay kandil simidi tarifi ev yapımı
Malzemeler:
- 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 1 adet yumurta (Beyazı dışı için kullanılacak)
- 1 yemek kaşığı sirke
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 5 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı mahlep
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
- Susam
Kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil simidi yapmak sanıldığı kadar zor değil yeter ki doğru tarife sahip olun.
Bir yoğurma kabının içerisine yumurta sarısı, yoğurt, sıvıyağ ve tereyağı iyice karıştırılır.
Ardından karışıma sirke, tuz, şeker ilave edilir.
Kabartma tozu ve mahlep elenerek karışıma eklenir.
Sonra ise elenmiş un azar azar ilave edilir.
Hamurdan küçük parçalar koparıp halka şekli verdiğiniz simitleri önce yumurta akına ardından susama batırıp tepsiye yerleştirilir.
Simitlerinizi 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.