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Kadın - Aile Kolay elmalı milföy tarifi
Kadın - Aile

Kolay elmalı milföy tarifi

Elmalı milföy tarifi | Kolay olduğu kadar leziz bir tarif arayanlar "Elmalı milföy nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, elmalı milföy için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-02-01 22:53:00 -
Kolay elmalı milföy tarifi

Çayın yanına leziz bir tarif arayanlar ‘Elmalı milföy nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kolay elmalı milföy tarifi

Malzemeler:

  • 3 yaprak milföy (6 kare dilim)
  • 2 adet elma
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 3 yemek kaşığı şeker

Süslemek için:

  • Pudra şekeri

Elmalı milföy nasıl yapılır?

Öncelikle elmaların kabuklarını soyup rendeleyin.

Bir tavaya rendelediğiniz elmalarla şekeri alıp soteleyin.

Elmalar suyunu çekince ocağın altını kapatın.

Elmalar soğuduktan sonra her bir milföy karesinin içeresine harçtan yerleştirin.

Milföylere arzu ettiğiniz şekli verin.

Milföyleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Tatlınızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.

Üzeri kızaran milföyleri fırından çıkarın.

Tatlı ılındıktan sonra pudra şekeri serpip ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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