Kolajenin faydaları: Kolajenin bağışıklık sisteminin dostu! Diz ve eklem ağrılarına iyi geliyor

Kolajenin faydaları

Kolajenin çok çeşitli formları olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, “Kolajen ciltte, kaslarda, tendonlarda ve kemiklerde bulunan insan vücudunun en önemli yapı taşlarından birisi olan proteindir. Bedeni bir arada tutan maddedir. Kolajen, çeşitli hücreler tarafından, esas olarak da bağ dokusu hücreleri tarafından salgılanır. Temel özelliği dokulara destek vermek, canlı ve esnek kalmalarını sağlamaktır. Vücut kolajeni kendisi üretebilir fakat kolajen üretimi yaş arttıkça, dengesiz beslenme, çevre kirliliği, sigara ve UV ışığı gibi faktörlere maruz kaldıkça azalır. Kolajen yıkımı 20 yaşından sonra başlar ve her yıl mevcut kolajenin yüzde 1’i kaybedilir” dedi.

Vücudun yüzde 80’ini oluşturan ve dokuları bir arada tutan kolajenin de farklı tipleri bulunduğunu ifade eden Nizamoğlu, “Hepsinin temel görevi bağ dokusu yapısını desteklemek olsa da her birinin özelleşmiş birtakım görevleri bulunur. Tip 1 kolajen, vücuttaki kolajenlerin yüzde 90’ını oluşturur. Kemik, deri, diş yapısı, kıkırdak ve tendon yapısında yer alır. Tip 2 kolajen, eklemlerdeki kıkırdaklarda yer alır. Tip 3 kolajen, organlar, kaslar ve damarlarda yer alır. Tip 4 kolajen, derinin katmanlarında bulunan kolajenlerdir” diye konuştu.

Kolajen üretimini arttıran besinler hakkında da bilgi veren Nizamoğlu, “Protein kaynağı olarak, kırmızı et, tavuk, kemik ve kemik iliği suyu, yumurta, süt ürünleri ve kuru yemişler sayılabilir. Taze sebze ve meyveden zengin beslenme antioksidan alımını artırarak kolajen yıkımını azalttığı için pozitif etki sağlar. Vitamin C içeren besinler; turunçgiller, domates, biber, çilek ve yeşil yapraklı sebzeler. Çinko ve bakır içeriği fazla olan kabuklu yemişler, tam tahıllı yiyecekler ve fasulye tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

Son olarak kolajen takviyesinin faydalarını sıralayan Nizamoğlu şöyle konuştu;

“Kolajen cilt yapısının sıklaşmasına yardımcı olur, cildin elastik yapısını güçlendirir. Kırışıklıkların daha geç oluşmasını sağlar. Tırnak ve diş sağlığını iyileştirir. Saç sağlığı için de oldukça önemlidir. Saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve saçlarda beyazlaşmanın azalmasına katkıda bulunur. Kemiklerin doğal yapısının oluşturulması, sağlamlığının arttırılmasında ve kemik kaybının önlenmesinde önemli görevi vardır. Kolajen, kıkırdak üretimini uyarmaya yardım eden bir proteindir. Yaşlanmayla birlikte azalan kolajen üretimi, kıkırdak dokunun zayıflamasına yol açar. Eklem yapısı bozulur ve eklemin hareketleri kısıtlanır. Kolajen takviyeleri sayesinde eklemdeki ağrı azaltılabilir ve eklem katılığında azalma görülebilir. Kas yapısını güçlendirmeye yardımcı olur. Özellikle yaşla birlikte gelişen kas kaybı durumunda kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Kolajen kan damarlarının yapısına katılır ve damar sağlığında önemli işlevi vardır. Bağışıklık sisteminin dostudur. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan görevi sağlar" dedi.

Kolajen takviyeleri dışında peki, diz ve eklem ağrılarına ne iyi gelir? Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan diz ve eklem ağrıları genellikle romatizma, kemik erimesi, kireçlenme ve menisküs gibi rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkıyor. Birçok fiziksel harekete engel olan diz ve eklem ağrıları için uzmanlar tarafından önerilen ve denenmiş birkaç yöntem vardır. Bu yöntemler ile diz ve eklem ağrılarından kurtulmak mümkün olabiliyor. Diz ve eklem ağrılarına iyi gelen yöntemler sizler için araştırdık.

Bir buz torbası içerisine buz ekleyin ve etrafını bez ile sarın. Ardından buz torbasını 10 15 dakika boyunca masaj yapar şekilde ağrıyan bölgeye uygulayın.

Zencefil ve zencefil yağı, antioksidan bakımından zengin olduğu için uzmanlar tarafından önerilmektedir. İçerisindeki etken maddeler diz ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Bir diğer bitkisel ürün ise çınar yaprağıdır. Çınar yaprağı vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitki türüdür. Aynı zamanda eklem ağrılarına iyi geldiği de bilinir.

Eklem Ağrılarını Geçiren Doğal Tedavi Yöntemi

Eklem ağrılarını geçiren doğal tedavi yöntemi. Eklem ağrılarına ve inflamasyona etki eden birçok bitkisel ve doğal tedavi yöntemi bulunmaktadır. Eklem ağrılarına iyi gelen bitkiler arasında; Zerdeçal, ısırgan otu, kedi pençesi, arnica, kırmızı biber, meyan kökü ve söğüt kabuğu olarak sayılabilir. Bunların yanı sıra eklem ağrıları için evde uygulanabilecek yöntemler ise aşağıdaki gibidir;

Eklem ağrıları özellikle zorlu fiziksel hareketlerin sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle zorlayıcı aktivitelerden kaçınmak ve gün içerisinde birkaç kez olmak üzere buz uygulaması yapmak eklem ağrılarına iyi gelebilir.

Egzersiz yapmak ve kilonuzu yönetmek eklemlerin üstündeki baskıyı azaltır.

Ilık banyo yapmak, masaj yaptırmak ve germe egzersizleri yapmak eklem ağrılarına iyi gelir.

Diz ve Eklem Ağrısının Nedenleri

Diz ve eklem ağrılarının oluşmasının en yaygın nedeni osteoartrittir (eklem hastalığı) Bunun yanı sıra yaşlılık ve romatizma rahatsızlığı gibi durumlarda diz ve eklem ağrısına neden olur.

Diz ve eklem ağrılarına neden olan diğer durumlar şunlardır;

Fazla kilolu olmak

Kireçlenme ve menisküs

Kemik erimesi

Diz enfeksiyonları, yaralanmalar ve burkmalar

Hamilelik

Aşırı yoğun ve fiziksel isteyen işlerde çalışmak veya yoğun tempolu egzersiz yapmak

Hareketsiz durmak

Vitamin veya mineral eksikliği gibi durumlar eklem ağrılarına neden olur.

Vücuttaki Ağrılara Tuz Zeytinyağı Karışımı

Bilim adamları boyun, baş, diz ve eklemlerdeki ağrıları gidermek için tuz ve zeytinyağı karışımını öneriyor. Tuz ve zeytinyağı içerisinde bulunan etken maddeler ağrılar üzerinde olumlu etkiler gösterir.

Tuz ve zeytinyağı karışımı için gerekli malzemeler;

Kaya tuzu (5 yemek kaşığı)

Zeytinyağı (10 yemek kaşığı)

Uygulama;

Kaya tuzu ve zeytinyağını bir kap içerisine aktarın ve iyice karıştırın. Karışımını ağrıyan bölgeye masaj yapar şekilde uygulayın. Bu karışımı her sabah 20 dakika kadar uygulayabilir ve 10 günde ağrılar üzerindeki etkisini görebilirsiniz.

Diz ağrısı nasıl geçer, diz ağrısına ne iyi gelir?

Soğuk terapisi. Özellikle ani bir çarpma, düşme sonucu başlayan bir diz ağrısı söz konusuysa ağrıyan bölgeye soğuk uygulayarak bu ağrıları azaltabilirsiniz.

Bamya tohumu.

Zencefil ve zencefil yağı

Zerdeçal ve zerdeçal yağı

Çınar yaprağı