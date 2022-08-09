Kolajen nedir? Kolajen nasıl kullanılır kimler kullanabilir?

Son yıllarda kolajen kullanımı bir hayli arttı. Bu sebeple kolajenin ne olduğu neden kullanıldığı araştırılıyor. Peki, kimler kolajen kullanabilir?

Kolajen nedir?

Kolajen vücutta en fazla bulunan proteindir. Kolajen, çeşitli vücut parçalarını oluşturan bağ dokularının ana bileşenidir. Tendonlar, eklemler, bağlar, cilt ve kaslar bu proteinden oluşur. Kolajenin, cilde yapı sağlamak ve kemikleri güçlendirmek de dahil olmak üzere birçok önemli işlevi bulunmaktadır.

Kimler kaç yaşında kolajen kullanımına başlamalı?

Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücutta üretilen kolajen miktarı azalır. Bu doğal bir süreçtir. Bunun yanı sıra bazı durumlar sonucunda vücuttaki kolajenin hasarlanması söz konusudur. Uzmanlar 30’lu yaşlardan itibaren kolajen kullanımını tavsiye ediyor.

Kolajen tipleri nelerdir?

Tip 1 kolajen: Vücutta bulunan kolajenin %90'ı Tip 1 kolajendir. Sıkıca demetlenmiş iplikçik yapısında bulunur. Kemik, deri, tendon, fibröz kıkırdak ve diş yapısının kurulmasında görevlidir.

Tip 2 kolajen: Bu tipte kolajen fiberleri, Tip 1'e göre daha gevşek paketlenmiştir. Eklemlerde yer alan elastik kıkırdakta bulunur.

Tip 3 kolajen: Kas, organ ve damar yapılarının yemelinde yer alır.

Tip 4 kolajen: Cilt katmanlarında bulunur.

Kolajen kilo vermeye yardımcı olur mu?

Kolajen protein peptitleri diğer protein türleri ile karşılaştırıldığında daha doyurucudur. Kolajen, iştahı azaltmaya da yardımcı olmaktadır. Kilolu hastalarda hidrolize kolajen alımının kana tokluk hormonu salgıladığı saptanmıştır. Kolajen, dolaylı yoldan kilo kaybetme sürecine yardımcı olmaktadır.

Kolajenin yan etkisi var mı?

Kolajen kullanımına başlayacak olanlar söz konusu takviyenin bir yan etkisinin olup olmadığını merak ediyor. Kolajen takviyesi sonucu ciddi yan etki bildirilmemiştir. Ancak takviyeler, hafif sindirim sistemi sorunlarına ve ağızda kötü tada neden olabilir.