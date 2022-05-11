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Ekonomi Kola zammı olay oldu! 2.5 litresi bakın kaç liraya çıktı
Ekonomi

Kola zammı olay oldu! 2.5 litresi bakın kaç liraya çıktı

Coca Cola fiyatlarına zam geldi. 2,5 litre kolanın fiyatı 20 TL olunca zam sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 13:57:00 -
Kola zammı olay oldu! 2.5 litresi bakın kaç liraya çıktı

Ardı arkası kesilmeyen zamlara bir yenisi daha eklendi. Fiyatları daha önce eskiye göre bir hayli yükselmiş olan kola, Aralık ayında yapılan zamdan sonra 10 liranın üstüne çıkmıştı. Coca Cola, artan enflasyon sebebiyle ürünlerine yüzde 33 zam yapma kararı aldı. Yeni zamla birlikte 1 litrelik kola 12 lira 50 kuruş, 2,5 litrelik kola ise 20 TL oldu. Coca Cola'nın 5 ay sonra yeniden ürünlerine zam yapması sosyal medyada TT listesine girdi. 

 

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