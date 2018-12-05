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Kola şişesinden çıkan cisim hayrete düşürdü

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, kola şişesinin içerisinden yabancı madde çıktı. Üretici firma ise iddiaları kabul etmedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:53
Kola şişesinden çıkan cisim hayrete düşürdü

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kola şişesini içerisinden yabancı cisim ortaya çıktı.

Gerger’de esnaflık yapan Cindi Öztekin’e ait iş yerine dağıtım firması tarafından bırakılan kola şişelerinden birisinin içerisinde yabancı cisim çıktı. Öztekin şişedeki yabancı cismi, kasa içerisinde getirilen kola şişelerini buzdolabına yerleştirirken fark etti. Kapağı açılmayan şişe içerisindeki cismi gören Öztekin, şaşkına döndü.

Yargıya taşıyacak

 

İlaç tabletine benzeyen cismi görünce Cindi Öztekin durumu firma yetkililerine bildirdi. Firma yetkilileri şişenin laboratuarda incelenmesi için şişeyi istedi ancak Cindi Öztekin vermedi.

El değmeden üretilen kolanın içerisinde yabancı cisim bulunmasının kabul edilemeyecek olduğunu belirten Öztekin, konuyu yargıya taşıyacağını ifade etti.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:53
  1. Adıyaman
  2. Gerger

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş39 dk önce
    herkes bir yol bulmuş acaba tazminat alabilirmiyim ayaklarında oynuyorlar.
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