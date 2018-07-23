Kol ağrısının nedenleri nelerdir?

Kol ağrılarının görülmesindeki en büyük nedenlerden bir tanesi basit incinme olarak ifade edilen durumdur. Bu durum kolun fazla miktarda hareket edilmesi ya da zorlanması durumunda görülmektedir. Fazla miktarda yük kaldırmak, spor yapılması ya da ters bir hareket yapılması basit incinmenin nedenleri arasında yer almaktadır.

Bu gibi durumlarda ciddi bir tehlike olmaz ve ağrı kısa süre içerisinde kendiliğinde geçer.

Tenisçi dirseği adı verilen durum da dirseğin dış tarafında gözlenen ağrı yüzünden ifade edilmektedir. Genellikle tenis oynamayı bilmeyen kişilerin oynamaya çalıştıklarında yanlış raket tutuşu yüzünden gözlenen bir problemdir.

Ayrıca uzun süre boya yapmak ve mouse kullanmak da tenisçi dirseği problemine yol açabilmektedir.

Genellikle yaşlanmanın bir sonucu olarak gözlenen omurilik bölgesinde sinirlerin yıpranması ya da başka bir neden ezilmesi kol bölgesinde ağrıların gözlenmesine neden olabilmektedir.

Boyun bölgesinde gözlenen fıtık sonucunda kollarda ağrılar meydana gelir.

İnsanlar arasında kol ağrılarının gözlenmesine neden olan yaygın durumlardan bir tanesi de kırıklar ya da çatlaklardır. Kırık ya da çatlak olduğunda dayanılmayacak şekilde kol ağrıları hissedilir. En kısa sürede doktora görünmekte fayda vardır.

Genellikle yaşı ilerleyen kişilerde görülen kollardaki damarların tıkanması sonucu meydana gelen kol damarları hastalığı da ağrılara neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak kollar daha güçsüz hale gelir.

Literatürde brakial nevrit olarak ifade edilen koldaki sinirlerin iltihaplanması durumu da kollarda şiddetli ağrılara yol açmaktadır.

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