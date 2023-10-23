Kokusuna geliyorlar! 50 binin üzerinde marka var

Günümüzde fason kozmetik üretimi yapan birçok firma bulunuyor. Fason üretim yapan markalar öncelikle üretim maliyetlerini düşürürken uzman üreticilerin uzmanlığından da faydalanma fırsatına sahip oluyor. Fakat son günlerde sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütülerek satışa sunulan ürünler kapsamında bilinçsiz bir algı süreci de devam ediyor.

3 bin civarı üretim yeri var

KÜAD Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman; akademinin, bilginin ve piyasaya ürün vermek için bir sürü sertifikanın alındığı, analizin yapıldığı bir sektörü birilerinin mal varlığı ya da “influencer marketing” ile yaptığı şeylerle algılamamak gerekir. Yaklaşık 3 bin civarında üretim yeri var, 50 binin üzerinde Türk Patent Enstitüsü’ne kayıtlı marka var” dedi.

Bakanlık yanlış üretimi deşifre ediyor

Kahrıman, Türkiye’de yaklaşık 100 yıllık bir kozmetik sektörü olduğunu vurgulayarak; “Bu sektör çoğunlukla global firmaların markaları ile domine edildi. Daha çok elden ele satışla bakım ürünleri kullanıldı ama son yıllarda özellikle internet ile beraber yerli markalar da pazarda önemli yerler edinmeye başladı. Kozmetik sektöründe artık Türkiye’de üretilen ürünler Türk Markaları satılıyor.

Kozmetik üretiminde dünyada birçok sektörde olduğu gibi (Tekstil, teknoloji, gıda) fason üretim dediğimiz yöntem uygulanıyor. Fason üretimin değişik uygulamaları var.Sağlık Bakanlığı bu koşulları sağlıyor mu diye üreticileri denetliyor. Sağlık Bakanlığı yanlış üretim yapan firmaları bu kapsam ve başka birçok açıdan (ürün güvenliğinin etkileyecek içerikler başta olmak üzere) uygunsuz ürün üretimi söz konusu olduğunda yaptırımlar uyguluyor" dedi.

"En çok vergi ödeyen sektör"

Kahrıman, kozmetik sektörünün en çok vergi ödeyen sektörlerden biri olduğunu dile getirerek; “Şu an kozmetik sektörü Türkiye’de kimya sektörleri içerisinde en çok vergi ödeyen sektör, çünkü kozmetik ürünlerinde ÖTV var. Örneğin bir kozmetik ürün fabrikadan çıktığında yüzde 20 ÖTV, yüzde 20 ÖTV'li fiyat üzerine eklenmiş KDV ile beraber yaklaşık yüzde 45 civarında vergilendirilmiş oluyor." dedi.

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