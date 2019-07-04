Kokuşmuş zihniyet yine sahnede! Ayşe Özyılmazel Diyanet İşleri Başkanına kin kustu

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

Magazinel yaşantısıyla tanınan Ayşe Özyılmazel, Prof. Dr. Ali Erbaş’ın eşcinsellik üzerine yapmış olduğu eleştiriyi sindiremedi. Ali Taran’la evliliği üzerinden büyük eleştiri alan Özyılmazel’in LGBTİ’yi savunmaktaki hararetli sözleri, Lut Kavmi’nin torunlarından bir farkı olmadığını gözler önüne serdi.

Dine olan nefretine Erbaş’ı bahane etti

Medyada sansasyonları ile tanınan ve vücudunu sergilemekten çekinmeyerek kendini milyonlara teşhir eden Ayşe Özyılmazel, İslam Dini’ne karşı nefretini Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açıklamaları üzerinden dillendirdi. Özyılmazel, İnstagram üzerinden yaptığı açıklamada, “Nefret ediyorum bu kokuşmuş, dini kullanarak kişileri ezmeye çalışan adamlardan. Bu nasıl din? Bu nasıl insan sevgisi? Dinden soğuttunuz bizi.” diyerek hem Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a hakaret etti, hem de dine olan nefretini kamuoyuyla paylaştı. İslam’a ve Diyanet İşleri Başkanı’na nefretini kusan Özyılmazel takipçilerinden büyük tepki aldı.

“Anne ve baba tasavvurunu yok eden bir anlayış, sapkınlıktır.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dün katıldığı “İslam’a Karşı Küresel Meydan Okumalar Bağlamında Yeni Stratejiler” adlı konferansta LGBTİ teşkilatlarının düzenlediği “onur” yürüyüşü hakkında yorumlarda bulundu. Erbaş, ailenin korunmasına vurgu yaparken “Anne olmayı devreden çıkarmış bir kadın, baba olmayı devreden çıkarmış bir erkek tasavvuru fıtrata, yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır.” diye konuştu.