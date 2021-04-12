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Dünya Kokuşmuş toplumdan bir çatışma haberi daha! Çok sayıda vurulan var
Dünya

Kokuşmuş toplumdan bir çatışma haberi daha! Çok sayıda vurulan var

Sık sık silahlı çatışmalarla gündeme gelen ABD'de bu kez Tennessee eyaletine bağlı Knoxville kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir polis memurunun da olduğu çok sayıda kişinin vurulduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 23:50:00 -
Kokuşmuş toplumdan bir çatışma haberi daha! Çok sayıda vurulan var

Knoxville polisinden yapılan açıklamada, Austin-East Magnet isimli lisede bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu belirtildi.

Açıklamada "Aralarında bir polisin de bulunduğu birçok kişinin saldırının kurbanı olduğu bildiriliyor. Şu anda soruşturma sürüyor." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Tennessee Valisi Bill Lee'nin de olaya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

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