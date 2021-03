Kokuşmuş mahallenin ne hale geldiğini itiraf etti

Sosyal medya platformunda '@fatih_yasli' adlı kullanıcı Türkiye'deki katın cinayetlerini muhafazakar camiaya yıkmaya çalışmak istedi. '@fatih_yasli' kullanıcısı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın cinayetlerindeki/kadına yönelik şiddetteki erkek profilinin ezici çoğunluğunun dinci-ülkücü olması tesadüf mü? değil tabii ki." diyerek skandal bir tweet attı.

Bu tweete cevap veren @meIofobi adlı kullanıcı ise, "Benim tacizcilerimin hiçbiri dinci-ülkücü değildi. hepsi sol görüşlü erkeklerdi. Erkekler kadınlar üzerinde her türlü hakları olduğunu düşünerek yetiştiriliyorlar. Sorun erkek egemen devlet, erkek egemen toplum, erkek egemen zihniyet. din bunun kamçısı mı? kamçısı. orası ayrı, bahsettiğim erkeklerle yarım saat sohbet etseniz ''vay be ne kadar aydın görüşlü, eşitlikçi, düzgün bir erkek'' dersiniz. Hatta etkilenirsiniz. ama iki yudum bira içtikten sonra bir köşede sıkıştırıp sizi taciz etmeyi kendilerine hak bilirler. Siz de yakınınız diye ''öyle biri değil aslında, alkollüymüş, normalde olsa yapmaz'' der savunursunuz. Tacizin, şiddetin kimden geleceği belli olmadığı gibi bunu aklayanın da kim olacağını hiç tahmin edemiyorsunuz. Kadını erkeği de yok. bu insanlar da travmalarımızı katmerliyor. Tacizcinin gelip burda kadın haklarıyla ilgili fikir beyan etmesine ne kadar katlanamıyorsam, sırf fail olan erkek arkadaşı, sevgilisi, kardeşi vs diye tacize göz yumup zamanında bana akıl vermeye çalışan insanların da konuşmasına katlanamıyorum. Biraz yüzünüz olsun. Çok sevip saydığınız biri, bir erkek herkesin ortasında benim boğazıma sarıldığında "abi arkadaşsınız işte, arkadaşlar arasında olur öyle çok büyütme" dedi." dedi. Kendi ifadesiyle o gece fırsatını bulsa beni .... biri; gecenin bir yarısı beni yalnız yakaladığında defalarca elleyip, sıkıştırıp, öpmeye zorladı. Sabah 4'te kendimi ağlayarak sokaklara attığımı, aylarca uyku uyuyamadığımı bilenler bana "ya aslında öyle biri değil o" dedi. Pratikte suya sabuna dokunmayan hiçbiriniz burada öldürülen, katledilen, tacize/ tecavüze uğrayan kadınlar hakkında ağzınızı açmayın. eşitlik meşitlik hiçbir şey gevelemeyin. Şovunuz mide bulandırıcı. ....... gidin tedavi olun. Ayrıca takipleştiğim ve liseden, ortak çevreden tanıdığım kadınlara uyarı olsun, bizim çevremizdeki erkeklerin çoğu gerçekten hasta. sebebi ne inanın bilmiyorum. Olabildiğince uzak durun. arkadaşım dediğim kim varsa o gösterişli maskelerinin altında benden senelerimi çaldılar." dedi.