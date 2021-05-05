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Medya Kokuşmuş mahallede rezillik! Büşra Canbaz'dan ölüm tehdidi
Medya

Kokuşmuş mahallede rezillik! Büşra Canbaz'dan ölüm tehdidi

Kokuşmuş mahalle olarak tabir edilen magazin dünyasında yeni bir skandal patlak verdi. Manken Büşra Canbaz, gayri meşru ilişki yaşadığı Öncü Sönmez'i silahla vurdurmakla tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 17:18:00 -
Kokuşmuş mahallede rezillik! Büşra Canbaz'dan ölüm tehdidi

Magazin dünyasında yaşanan rezillikler gün geçtikçe daha da kötü bir hale doğru gidiyor.

Manken Büşra Canbaz'ın gayri meşru ilişki yaşadığı Öncü Sönmez'i tehdit ettiği ortaya çıktı.

İş insanı Öncü Sönmez, gayri meşru ilşki yaşadığı, ahlaksız yarışma Miss Model Of Turkey 2015 birincisi Büşra Canbaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye göre, Öncü Sönmez ile Büşra Canbaz ile gayri meşru illşki yaşamaya başladıktan sonra birlikte yaşamaya başladı. Canbaz'ın model olması Sönmez'in ailesi tarafından hoş karşılanmadı. İş insanı, arabasını satarak sevgilisine iş kurdu. Fakat Canbaz, çekimlere gitmeye devam etti ve en sonunda şirket iflas etti. Sönmez ise ilişkiyi bitirme kararı aldı. Ayrılığın ardından model, evsiz kaldığını ve kötü durumda olduğunu söyleyince üzüntü duyan iş insanı tekrar barıştı. En son çıkan tartışmada Canbaz, hamile kaldıktan kısa süre sonra bebeğini kaybettiği ileri sürüldü.

"Vurdurtacağım tehdidi"

Belediyeden nikah için gün alan Öncü Sönmez, evinden sürekli bir şeylerin çalınması üzerine evliliği erteledi ve ayrılma kararı aldı. Sönmez, kararının ardından Büşra Canbaz'ın "Gidersen önce kendimi öldürürüm. Benden ayrılırsan seni yakarım, biz evleneceğiz. Bana 50 bin lira vermezse onu vurdurtacağım" gibi tehditlerde bulunduğunu iddia etti. Şikayetçi olan Sönmez, kendisini tehdit ettiğini söylediği Büşra Canbaz'dan korunma talep etti.

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