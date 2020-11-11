Kokuşmuş mahalle sakini bile alay ediyor! Muharrem İnce dalga konusu oldu
Kendini tecrübeli siyasetçi diye takdim eden Muharrem İnce magazincilerin bile dalga konusu oldu. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını eleştirmeye çalışan Muharrem İnce’ye sosyetik seçmeninden ayar geldi.
Sosyal medya üzerinden Berat Albayrak’ın istifasını "Ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Yetmez ama Evet. Sıra sende!" sözleri ile eleştirmeye çalışan Muharrem İnce, takipçisi tarafından alay konusu oldu.
“Hocam siz mesaj atmıştınız”
İnce’nin sözleri üzerine takipçisi Didem Soydan, Muharrem İnce'ye İsmail Küçükkaya'ya seçim gecesi attığı "Adam kazandı" mesajını hatırlattı. Kokuşmuş mahalle sakinin "Hocam siz mesaj atmıştınız" yorumu sosyal medyaya damga vurdu.