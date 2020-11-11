  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kokuşmuş mahalle sakini bile alay ediyor! Muharrem İnce dalga konusu oldu
Gündem

Kokuşmuş mahalle sakini bile alay ediyor! Muharrem İnce dalga konusu oldu

Kendini tecrübeli siyasetçi diye takdim eden Muharrem İnce magazincilerin bile dalga konusu oldu. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını eleştirmeye çalışan Muharrem İnce’ye sosyetik seçmeninden ayar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:55:00 -
Kokuşmuş mahalle sakini bile alay ediyor! Muharrem İnce dalga konusu oldu

Sosyal medya üzerinden Berat Albayrak’ın istifasını "Ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Yetmez ama Evet. Sıra sende!"  sözleri ile eleştirmeye çalışan Muharrem İnce, takipçisi tarafından alay konusu oldu.

“Hocam siz mesaj atmıştınız”

İnce’nin sözleri üzerine takipçisi Didem Soydan, Muharrem İnce'ye İsmail Küçükkaya'ya seçim gecesi attığı "Adam kazandı" mesajını hatırlattı. Kokuşmuş mahalle sakinin "Hocam siz mesaj atmıştınız" yorumu sosyal medyaya damga vurdu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hizipsavar

peki 24 satte ne değiştide dolar bir anda 8in altına düştü. biri açıklasın. hadi sözcü paçavrasının otelcilik turuzimden bozma ekonomisti açıkla.
  • Yanıtla

fetö sözcüsü matbuat

ekonomimiz çok kötü dolar o yüzden yüksek diyen binbir suratlar. şimdi niye indi bir anda. Davutoğlu gibi gül ke-mal gibi itaat eden kullar olursa dolar niye çıksın! bidenin kuklası Kemal gibi provakatorler gelirse anında indirirsiniz doları biliriz. teslim olmuş turkiyedense doları yüksek ama özgür Türkiye'de yaşamayı tercih ederim.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası
Dünya

Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Trump, koronavirüsü..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay